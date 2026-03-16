BIST 100 Endeksi Gün Sonu Değeri

16.03.2026 18:53
BIST 100 endeksi, 136,21 puan düşerek 12.956,72 puandan kapandı. Sanayi ve hizmet endeksleri geriledi.

BIST 100 endeksi, güne 26,98 puan ve yüzde 0,21 artışla 13.119,91 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.880,01 puanı, en yüksek 13.137,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 değer kaybederek 12.956,72 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 160,47 puan ve yüzde 1,08 azalışla 14.709,09 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 0,98, teknoloji endeksi yüzde 0,52 ve mali endeks yüzde 0,50 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 58'i geriledi 2 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Sasa Polyester, Akbank ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 991 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 991 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,9 düşüşle 7 milyon 172 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,97, bileşik getirisi yüzde 40,39 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,0751, satışta 44,2518 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,9902, satışta 44,1664 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1492, sterlin/dolar paritesi 1,3303 ve dolar/yen paritesi 159,176 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,5 azalışla 99,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Saldırıların ardından Kuzey Irak’ta petrol üretimi durdu Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu
Dengesini kaybedip 30 metrelik falezlerden düşen kadın hayatını kaybetti Dengesini kaybedip 30 metrelik falezlerden düşen kadın hayatını kaybetti
Orkun Kökçü’den ağızları açık bırakan gol Orkun Kökçü'den ağızları açık bırakan gol
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
Samsunspor galibiyeti 903’te hatırladı Samsunspor galibiyeti 90+3'te hatırladı

18:24
Fenerbahçe Osimhen’i istemiş, yıldız isim sadece bir cümle etmiş
Fenerbahçe Osimhen'i istemiş, yıldız isim sadece bir cümle etmiş
18:04
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
17:57
İran’dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı
17:48
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
16:51
Görüntüler İngiltere’den İran’ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
