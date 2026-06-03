BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düştü - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düştü

03.06.2026 18:40
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BIST 100 endeksi, günü 234,54 puan kayıpla 13.965,65 puandan kapadı. Hisselerde dalgalanma devam etti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 234,54 puan azalarak 13.965,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,05 puan ve yüzde 0,06 azalışla 14.191,15 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.940,54 puanı, en yüksek 14.219,96 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,65 değer kaybederek 13.965,65 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 299,47 puan ve yüzde 1,86 azalışla 15.836,45 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeksi yüzde 0,62, hizmetler endeksi yüzde 1,16, sanayi endeksi yüzde 1,51 ve teknoloji endeksi yüzde 4,38 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 22'si prim yaptı, 77'si geriledi ve 1 tanesi yatay seyretti. Astor Enerji, ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları ile Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 525 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 448,55 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 düşüşle 6 milyon 615 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,54, bileşik getirisi yüzde 43,45 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45.8375, satışta 46.0212 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45.8081, satışta 45.9917 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1614, sterlin/dolar paritesi 1,3425 ve dolar/yen paritesi 158,911 düzeyinde seyrediyor. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1604, sterlin/dolar paritesi 1,34279 ve dolar/yen paritesi 159,986 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,8 artışla 96,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düştü - Son Dakika

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