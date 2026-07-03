BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 37,12 puan azalarak 14.417,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 56,70 puan ve yüzde 0,39 artışla 14.511,73 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.372,14 puanı, en yüksek 14.511,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kaybederek 14.417,91 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 51,67 puan ve yüzde 0,31 azalışla 16.740,68 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,16 değer kaybederken sanayi endeksi yüzde 1,53, teknoloji endeksi yüzde 1,41 ve hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 42'si geriledi. Astor Enerji, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 174 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 174 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 6 milyon 286 bin 500 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,90, bileşik getirisi yüzde 40,30 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,6011, satışta 46,7878 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,5754, satışta 46,7620 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1445, sterlin/dolar paritesi 1,3356 ve dolar/yen paritesi 161,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 artışla 71,9 dolardan işlem görüyor.