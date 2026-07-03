BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düştü

03.07.2026 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günü 14.417,91 puandan kapatarak 37,12 puan değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 37,12 puan azalarak 14.417,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 56,70 puan ve yüzde 0,39 artışla 14.511,73 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.372,14 puanı, en yüksek 14.511,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kaybederek 14.417,91 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 51,67 puan ve yüzde 0,31 azalışla 16.740,68 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,16 değer kaybederken sanayi endeksi yüzde 1,53, teknoloji endeksi yüzde 1,41 ve hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 42'si geriledi. Astor Enerji, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 174 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 174 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 6 milyon 286 bin 500 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,90, bileşik getirisi yüzde 40,30 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,6011, satışta 46,7878 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,5754, satışta 46,7620 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1445, sterlin/dolar paritesi 1,3356 ve dolar/yen paritesi 161,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 artışla 71,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti
Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı
Diyanet’in Cuma hutbesinde “Deniz Göktaş“ detayı Diyanet'in Cuma hutbesinde "Deniz Göktaş" detayı
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir
İsmail Kartal’ın en çok istediği isimdi Anlaşma sağlandı İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı
Beşiktaş, Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Beşiktaş, Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

18:45
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
17:41
Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı
16:47
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
15:58
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
15:07
Deniz Göktaş tutuklandı
Deniz Göktaş tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 18:58:09. #7.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.