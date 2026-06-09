BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 118,70 puan azalarak 13.741,89 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 39,68 puan ve yüzde 0,29 artışla 13.900,27 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.714,16 puanı, en yüksek 13.935,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 değer kaybederek 13.741,89 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 115,55 puan ve yüzde 0,73 azalışla 15.612,96 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,27 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 1,94 ve sanayi endeksi yüzde 2,08 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 66'sı geriledi ve 4 tanesi yatay seyretti. Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ile Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 293 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 293 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 milyon 463 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,0006, satışta 46,1850 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,9822, satışta 46,1665 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1566, sterlin/dolar paritesi 1,3402 ve dolar/yen paritesi 160,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,5 azalışla 90,2 dolardan işlem görüyor.