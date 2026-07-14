BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Düşüşle Kapadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Düşüşle Kapadı

14.07.2026 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi 12,05 puan azalarak 14.079,97 puandan kapandı. Sanayi ve hizmet endeksleri değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,05 puan azalarak 14.079,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 103,61 puan ve yüzde 0,74 azalışla 13.988,40 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.941,98 puanı, en yüksek 14.115,60 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kaybederek 14.079,97 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 80,05 puan ve yüzde 0,49 azalışla 16.174,77 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,23 ve hizmetler endeksi yüzde 0,77 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,59 ve teknoloji endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 29'u geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 92 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 92 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 94 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,90, bileşik getirisi yüzde 41,49 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,8924, satışta 47,0803 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,8792, satışta 47,0671 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1449, sterlin/dolar paritesi 1,3406 ve dolar/yen paritesi 161,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 artışla 83,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Düşüşle Kapadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran’daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran'daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu
Şanlıurfa’da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu
Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu
Öldüğü iddia edilen ABD’li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor Öldüğü iddia edilen ABD'li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
İsmail Kartal’dan Oğuz Aydın kararı Tek saniye dahi düşünmedi İsmail Kartal'dan Oğuz Aydın kararı! Tek saniye dahi düşünmedi
Shaquille O’Neal’dan Türkiye için flaş itiraf Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf

18:24
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi İşte ilk sözleri
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk sözleri
18:20
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama
Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama
17:21
Konya’da aile katliamı Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
16:59
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
16:47
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 18:58:05. #7.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Düşüşle Kapadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.