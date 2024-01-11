BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 yükselişle 7.905,35 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,19 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 7.905,35 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,19 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,78 değer kazancıyla 7.874,16 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) New York'ta başlayacak olan "Yatırımcı Günleri" toplantılarının yurt içi piyasaların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin, Fed'in gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini aktaran analistler, ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olmasının beklendiğini hatırlattı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvurularının da takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.910 ve 8.060 seviyelerinin direnç, 7.820 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.