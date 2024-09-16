BIST 100 Endeksi Günlük Kapanışta Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günlük Kapanışta Düştü

BIST 100 endeksi, günü 9.577,46 puandan kapatırken, sanayi ve mali endeksleri değer kaybetti.

16.09.2024 19:19
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 108,03 puan azalarak 9.577,46 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,40 puan ve yüzde 0,01 artışla 9.686,89 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.567,10 puanı, en yüksek 9.720,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 azalışla 9.577,46 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,47, mali endeks yüzde 0,87, hizmetler endeksi yüzde 1,22 ve teknoloji endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 127,55 puan ve yüzde 1,20 kayıpla 10.531,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 72'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 581 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 581 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 2 milyon 848 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,8658 lira, satışta 34,0015 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,7922 lira, satışta 33,9276 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1120, sterlin/dolar paritesi 1,3200 ve dolar/yen paritesi 140,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 artışla 72,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günlük Kapanışta Düştü - Son Dakika

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