BIST 100 Endeksi Günlük Kapanışta Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günlük Kapanışta Yükseldi

11.06.2025 18:57
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BIST 100 endeksi 26,80 puan artarak 9.686,11 puandan kapandı, gün içindeki hareketler değerlendirildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26,80 puan artarak 9.686,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, 0,38 puan azalışla 9.658,93 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.630,53 puanı, en yüksek 9.733,62 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazancıyla 9.686,11 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 24,76 puan ve yüzde 0,23 kazançla 10.758,14 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 0,26, teknoloji endeksi yüzde 0,88 ve hizmetler endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 54'ü geriledi, 5 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, ASELSAN ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 338 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 338 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 218 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,0918, satışta 39,2484 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,1111, satışta 39,2678 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1490 sterlin/dolar paritesi 1,3550 ve dolar/yen paritesi 144,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,3 artışla 67,70 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günlük Kapanışta Yükseldi - Son Dakika

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