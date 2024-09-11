BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Düşüşle Kapattı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Düşüşle Kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,12 değer kaybederek 9.419,66 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,43, holding endeksi yüzde 3,37 değer kaybetti.

11.09.2024 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,12 değer kaybederek 9.419,66 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 204,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 79,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,43, holding endeksi yüzde 3,37 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,67 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 4,24 ile madencilik oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel arttı.

TÜFE, temmuzda da yüzde 0,2 artmıştı. Şubat 2021'den bu yana en düşük yıllık artışını kaydeden TÜFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 2,9 yükselmişti.

Analistler, bugün açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini, faiz indirimlerinin sert olmayacağına yönelik tahminlerin öne çıkmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını söyledi.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini dile getiren analistler, ECB'nin politika faizini 25 baz puan düşürmesinin beklendiğini, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 puan seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuz ayında 749 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 20 milyar 414 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Kaynak: AA

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