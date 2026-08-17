BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybıyla Tamamladı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybıyla Tamamladı

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BIST 100 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 14.132,06 puandan kapanırken, işlem hacmi 165,7 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kaybederek 14.132,06 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,20 puan azalırken, toplam işlem hacmi 165,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,19 ile finansal kiralama, faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,38 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı yer alırken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14.050 seviyelerini görmesinin ardından gelen tepki alımlarına karşın dalgalı seyrettiği günü satıcılı tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya ile Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybıyla Tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybıyla Tamamladı - Son Dakika
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