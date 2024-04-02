Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 116,67 puan azalarak 9.040,87 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 28,46 puan ve yüzde 0,31 artışla 9.186,00 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 8.993,46, en yüksek 9.266,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 azalışla 9.040,87 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13, hizmetler endeksi yüzde 1,49, sanayi endeksi yüzde 2,08, teknoloji endeksi yüzde 2,88 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 118,99 puan ve yüzde 1,20 kayıpla 9.805,82 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 76'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Sabancı Holding çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 256 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 256 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 430 bin lira oldu.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,41'den, bileşik getirisi de yüzde 44,49'dan gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1078 lira, satışta 32,2364 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,3341 lira, satışta 32,4637 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2570, dolar/yen paritesi de 151,60 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 artışla 88,5 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybederek 9.040,87 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,57 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,60 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,89 ile metal ana sanayi oldu. Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından Fed'in gelecek dönem adımlarına ilişkin belirsizliğin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade etti. Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Çin'de hizmet sektörü PMI, Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, hizmet sektörü PMI ve ISM hizmet sektörü PMI verileri öne çıkacak.
Edremit'te kuruluş çalışmaları yaklaşık 5 yıldır devam eden Jeotermal Kaynaklı Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi protokolü imza töreni Kaymakamlık Makamında düzenlendi.
Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Yantai Limanı, eşsiz jeolojik avantajları sayesinde ticari araçlar için bir lojistik merkeze dönüşme çabalarını hızlandırıyor. Limanda şu anda 14 adet küresel ticari araç lojistik hattı bulunuyor ve 30'dan fazla ülke ve bölgeye hizmet veriyor. Ticari araçlar için çok modlu işlem hacmi ise 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 25,1 artarak 174.000'e ulaştı.
Niğde İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 2. Toplantısı yapıldı. Toplantıda, Niğde'de yürütülen 134 projenin değeri ve gerçekleşme oranı hakkında bilgi verildi.
Düzce'de 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, av azlığı nedeniyle 15 Nisan'daki yasak öncesi sezonu kapattı. Akçakoca ilçesindeki balıkçı limanında avcılar, deniz suyu sıcaklığının normallerin üzerine çıkması ve av azlığı nedeniyle ekmek teknelerini demirledi. Balıkçılar, 15 Nisan'dan sonra kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edeceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?