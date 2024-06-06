BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 düşüşle 10.279,69 puandan tamamladı. Teknoloji endeksi yükselirken, hizmetler, mali ve sanayi endeksleri değer kaybetti. Altın ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2.373 dolardan işlem görüyor. TCMB'nin dolar efektif kurunu alışta 32,1549 lira, satışta 32,2838 lira olarak açıkladı.

06.06.2024 18:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 71,27 puan azalarak 10.279,69 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 40,50 puan ve yüzde 0,39 artarak 10.391,45 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.275,33 ve en yüksek 10.446,49 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 düşüşle 10.279,69 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,03 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 1,05, mali endeks yüzde 0,69, sanayi endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 113,23 puan ve yüzde 1 kayıpla 11.197,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 51'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 373 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 373 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 2 milyon 446 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,15'den, bileşik getirisi de yüzde 41,79'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1549 lira, satışta 32,2838 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,4319 lira, satışta 32,5619 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2790, dolar/yen paritesi de 156,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 79,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika

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