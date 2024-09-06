Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 165,60 puan azalarak 9.771,16 puandan kapandı. Endeks gün içinde en düşük 9.768,60 puanı gördü. Altın ons fiyatı ise 2.512 dolardan işlem görüyor.

06.09.2024 20:48
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 165,60 puan azalarak 9.771,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,56 puan ve yüzde 0,01 azalışla 9.936,20 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.768,60 puanı, en yüksek 9.980,96 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,67 azalışla 9.771,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,68, hizmetler endeksi yüzde 1,54, sanayi endeksi yüzde 1,16 ve teknoloji endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 189,22 puan ve yüzde 1,73 kayıpla 10.733,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i prim yaptı, 82'si geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Astor Enerji, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 512 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 512 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,5 azalarak 2 milyon 790 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,8700 lira, satışta 34,0057 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,8854 lira, satışta 34,0212 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1100, sterlin/dolar paritesi 1,3150 ve dolar/yen paritesi 142,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,8 azalışla 71,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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