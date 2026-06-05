BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

05.06.2026 18:45
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BIST 100 endeksi, yüzde 1,28 değer kaybederek 13.694,19 puandan kapandı. Küresel piyasalara paralel.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kaybederek 13.694,19 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 178,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 171,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,62, holding endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,69 ile finansal kiralama ve faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,59 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de tahminlerin üzerinde gelen istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında daha sıkı duruş benimseyebileceğine yönelik beklentileri artırmasıyla negatif seyir izliyor.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam mayıs ayında 172 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel günü negatif seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,71, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,75 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,61, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,93 olarak kayıtlara geçti.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) faiz kararı, cari denge ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.800 ve 13.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika

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