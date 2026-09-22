BIST 100 endeksi günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 13.198,84 puandan kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 endeksi günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 13.198,84 puandan kapandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 13.198,84 puandan kapandı; endeks önceki kapanışa göre 138,85 puan geriledi, işlem hacmi 147,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 yükselirken holding endeksi yüzde 1,77 düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybederek 13.198,84 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 138,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 147,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,64 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabileceğine ilişkin açıklamalar ve Suudi Arabistan'ın yeni petrol hatlarını devreye almasıyla petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesi enflasyon endişelerini hafifletirken, yapay zeka hisselerine yönelik alımlar da fiyatlamaları desteklemeye devam ediyor.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise gün içinde dalgalı bir seyir izlerken, 13.169,06 ile 13.370,03 puan aralığında hareket ederek günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, finansal hizmetler güven endeksi ve hanehalkı beklenti anketinin, yurt dışında ise dünya genelinde Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.000 puanın destek, 13.400 ve 13.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
EkonomiFinansBorsaBıstSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay’da eşini vuran şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı Emine Çil 2 çocuk annesiydi Hatay'da eşini vuran şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı! Emine Çil 2 çocuk annesiydi
Şişli’de korkunç olay: Silah sesine koştu, oğlunu başından vurulmuş buldu Şişli'de korkunç olay: Silah sesine koştu, oğlunu başından vurulmuş buldu
YENİ Parti kapatılacak mı Özel’e yakın isim son planı açıkladı YENİ Parti kapatılacak mı? Özel'e yakın isim son planı açıkladı
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin’i savaşın eşiğine getirdi Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin'i savaşın eşiğine getirdi
Fransa dönüşü gözaltına alınan Afra Saraçoğlu serbest bırakıldı Fransa dönüşü gözaltına alınan Afra Saraçoğlu serbest bırakıldı
Servetiyle Cristiano Ronaldo’yu dörde katladı Bu isme çok şaşıracaksınız Servetiyle Cristiano Ronaldo'yu dörde katladı! Bu isme çok şaşıracaksınız
18:54
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı
Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi Salonda alkış tufanı kopartan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi! Salonda alkış tufanı kopartan sözler
18:32
BM Genel Kurulu’nda konuşan Trump’a soğuk duş: Küba heyeti salonu terk etti
BM Genel Kurulu'nda konuşan Trump'a soğuk duş: Küba heyeti salonu terk etti
18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa’daki okul saldırısı için ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum
18:16
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
17:30
Trump BM’de konuştu İran’a önce yüklendi sonra anlaşma için tarih verdi
Trump BM'de konuştu! İran'a önce yüklendi sonra anlaşma için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 19:21:54. #.0.2#
SON DAKİKA: BIST 100 endeksi günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 13.198,84 puandan kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement