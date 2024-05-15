BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kaybederek 10.149,72 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti. Küresel piyasalar, ABD ekonomisinde 'yumuşak iniş' fiyatlamalarının öne çıkmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında yerleşti.

15.05.2024 13:22
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kaybederek 10.149,72 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,70 puan azalışla 10.149,72 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 40,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,15 ile spor, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" fiyatlamalarının öne çıkmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında yerleşti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 puanın destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika

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