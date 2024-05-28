BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kaybederek 10.627,65 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,08 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

28.05.2024 13:19
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kaybederek 10.627,65 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,30 puan azalışla 10.627,65 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 37,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,08 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen yüzde 3,43 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek, 11.100 ve 11.200 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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