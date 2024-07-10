BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,55 değer kaybederek 10.737,25 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 59,32 puan ve yüzde 0,55 düşüşle 10.737,25 puan oldu. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,81, sanayi endeksi yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 1,43 ve hizmet endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 372 dolar olarak belirlendi.

10.07.2024 13:29
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,55 değer kaybederek 10.737,25 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 59,32 puan ve yüzde 0,55 düşüşle 10.737,25 puan oldu. Dün, 10.796,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 20,99 puan ve yüzde 0,19 artışla 10.817,56 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.708,98 puanı, en yüksek 10.823,96 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,81, sanayi endeksi yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 1,43 ve hizmet endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34'ü yükselirken 64'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 372 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,84, bileşik getirisi yüzde 40,23 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2810 ve dolar/yen paritesi 161,60 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,9520 liradan, avro 35,6500 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 2 bin 372 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 düşüşle 84,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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