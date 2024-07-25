BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kaybederek 10.970,41 puana geriledi.
Dün 10.991,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,41 puan ve yüzde 0,02 azalışla 10.989,16 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,17 puan ve yüzde 0,19 azalışla 10.970,41 puana düştü.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.937,31, en yüksek 11.017,21 puanı gördü.
Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, hizmet endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,31 ve mali endeks yüzde 0,35 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükselirken, 45'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Gübre Fabrikaları ile Sasa Polyester oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 374 dolar
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2890 ve dolar/yen paritesi 152,30 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 33,0820 liradan, avro 36,0060 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 düşüşle 2 bin 374 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,5 düşüşle 79,5 dolardan işlem görüyor.
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