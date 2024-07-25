BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kaybederek 10.970,41 puana geriledi. Endeks, gün içinde en düşük 10.937,31, en yüksek 11.017,21 puanı gördü. Sanayi endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, hizmet endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,31 ve mali endeks yüzde 0,35 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 374 dolardan işlem görüyor.

25.07.2024 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kaybederek 10.970,41 puana geriledi.

Dün 10.991,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,41 puan ve yüzde 0,02 azalışla 10.989,16 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,17 puan ve yüzde 0,19 azalışla 10.970,41 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.937,31, en yüksek 11.017,21 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, hizmet endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,31 ve mali endeks yüzde 0,35 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükselirken, 45'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Gübre Fabrikaları ile Sasa Polyester oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 374 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2890 ve dolar/yen paritesi 152,30 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,0820 liradan, avro 36,0060 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 düşüşle 2 bin 374 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,5 düşüşle 79,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, İstanbul, Bıst, Borsa, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:07 Aman Erdoğan görmesin Elon Musk, Netanyahu’yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
12:33 Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı Gözler eşi Ben Affleck’i aradı Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:08 Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu
11:06 ABD kongresinde Netanyahu’ya tepki gösteren tek üye Herkes kim olduğunu merak etti ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
11:06 Paris Olimpiyatları’nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı
11:06 Yine yaptı yapacağını Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti
10:51 Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü
10:51 Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF’de genel sekreterlik görevine getirdi Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 13:51:38. #1.11#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement