BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü

09.07.2026 13:30
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BIST 100 endeksi, ilk yarıda yüzde 0,02 düşüşle 14.187,31 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 düşüşle 14.187,31 puan oldu.

Dün 14.189,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 63,10 puan ve yüzde 0,44 artışla 14.253,05 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,64 puan ve yüzde 0,02 azalışla 14.187,31 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.150,86 puanı, en yüksek 14.275,09 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,56, hizmetler endeksi yüzde 0,03, mali endeks yüzde 0,34 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 2,62 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükselirken 32'si düştü, 8'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Sasa Polyester ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 106 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1430, sterlin/dolar paritesi 1,3410 ve dolar/yen paritesi 162,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,8710 liradan, avro 53,7220 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 artışla 4 bin 106 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,4 düşüşle 77,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü - Son Dakika
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