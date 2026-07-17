BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,81 değer kaybederek 13.992,64 puana geriledi.

Dün 14.251,29 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 105,54 puan ve yüzde 0,74 azalışla 14.145,75 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 258,60 puan ve yüzde 1,81 azalışla 13.992,64 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.979,99 puanı, en yüksek 14.153,74 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,10, sanayi endeksi yüzde 1,41, teknoloji endeksi yüzde 0,78 ve hizmetler endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si yükselirken, 81'i düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Yapı ve Kredi Bankası ile Sasa Polyester oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1440, sterlin/dolar paritesi 1,3440 ve dolar/yen paritesi 162,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,1610 liradan, avro 53,9900 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 4 bin dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 artışla 84,5 dolardan işlem görüyor.