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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 artışla 7.599,92 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 70,60 puan arttı. Altının ons fiyatı 2037 dolar olarak belirlendi.

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi
14.12.2023 - 13:32,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 artışla 7.599,92 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 70,60 puan arttı. Dün 7.529,31 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 93,38 puan ve yüzde 1,24 artışla 7.622,69 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.582,33 puanı, en yüksek 7.652,39 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,54, hizmetler endeksi yüzde 0,62, teknoloji endeksi yüzde 0,91 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 68'i yükselirken 32'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, İş Bankası (C)??????? ve Sasa Polyester oldu.

Altının ons fiyatı 2037 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 141,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,0410 liradan, avro 31,6660 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 artışla 2037 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,4 artışla 75,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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