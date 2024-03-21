BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,58 artışla 9.096,47 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 141,35 puan arttı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 1,40, teknoloji endeksi yüzde 1,84, sanayi endeksi yüzde 1,49 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 206 dolar olarak belirlendi.

21.03.2024 13:27  Güncelleme: 13:30
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,58 artışla 9.096,47 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 141,35 puan arttı. Dün 8.955,12 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 80,82 puan ve yüzde 0,9 artışla 9.035,94 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.035,94 puanı, en yüksek 9.100,48 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 1,40, teknoloji endeksi yüzde 1,84, sanayi endeksi yüzde 1,49 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 79'u yükselirken 15'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Vestel Elektronik ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 206 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 42,93, bileşik getirisi yüzde 47,54 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2770 ve dolar/yen paritesi 151,00 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,4220 liradan, avro 35,3840 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,9 artışla 2 bin 206 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 azalışla 85,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika

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