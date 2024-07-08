BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kazanarak 10.941,15 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,29 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti. Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesiyle yön bulmakta zorlanırken, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya temkinli bir seyirle başlandığını ifade etti.

08.07.2024 13:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kazanarak 10.941,15 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 89,37 puan artışla 10.941,15 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 44 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,29 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,72 ile taş toprak, en çok kaybettiren yüzde 2,86 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeye devam etmesiyle yön bulmakta zorlanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya temkinli bir seyirle başladığını ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika

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