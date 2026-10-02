BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,93 artışla 12.363,22 puandan tamamladı - Son Dakika
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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,93 artışla 12.363,22 puandan tamamladı

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısını önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artışla 12.363,22 puandan tamamladı. Hizmetler endeksi yüzde 1,32, sanayi yüzde 0,76 ve teknoloji yüzde 0,54 artarken mali endeks yüzde 0,23 geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 değer kazanarak 12.363,22 puana yükseldi.

Dün günü 12.249,04 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 22,88 puan ve yüzde 0,19 artışla 12.271,92 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 114,18 puan ve yüzde 0,93 artışla 12.363,22 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.233,27, en yüksek 12.367,70 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,32, sanayi endeksi yüzde 0,76 ve teknoloji endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,23 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükselirken 31'i düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Astor Enerji, Akbank, Türk Hava Yolları ile Türk Altın İşletmeleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 180 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,56, bileşik getirisi yüzde 39,90 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1250, sterlin/dolar paritesi 1,3210 ve dolar/yen paritesi 157,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,1460 liradan, avro 55,3260 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 180 dolardan, Londra'da aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,8 azalışla 99,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,93 artışla 12.363,22 puandan tamamladı - Son Dakika
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