BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düştü

BIST 100 endeksi yüzde 0,19 kayıpla 10.106,05 puana geriledi; işlem hacmi 32,9 milyar lira.

16.12.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kaybederek 10.106,05 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,41 puan ve yüzde 0,19 azalışla 10.106,05 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 32,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,52 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,79 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalar, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlerken, yurt içinde de yatırımcıların temkinli davrandığı gözlemleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.250 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 20:25:02. #1.13#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.