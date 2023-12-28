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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 2,35 Değer Kazandı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 2,35 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,35 değer kazanarak 7.431,36 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,51, holding endeksi yüzde 2,32 değer kazandı. En çok kazandıran sektör ise bilişim oldu. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine yönelik öngörüler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 2,35 Değer Kazandı
28.12.2023 - 13:11,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,35 değer kazanarak 7.431,36 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 170,91 puan artışla 7.431,36 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 25,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,51, holding endeksi yüzde 2,32 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,24 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörüler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürüyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.450 seviyesinin direnç, 7.200 ve 7.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 2,35 Değer Kazandı - Son Dakika
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