BIST 100 Endeksi Kapanışta Düşüş Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,85 puan azalarak 14.729,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 56,78 puan ve yüzde 0,39 artışla 14.791,28 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.697,76 puanı, en yüksek 14.871,49 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yatay seyirle 14.729,65 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 0,40 puanlık azalışla 17.019,45 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,46 ve sanayi endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,17 ve hizmetler endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaparken, 50'si geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, ASELSAN ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 198 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 198 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 milyon 322 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,58, bileşik getirisi yüzde 41,10 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,3433, satışta 46,5290 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,2400, satışta 46,4253 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1448, sterlin/dolar paritesi 1,3262 ve dolar/yen paritesi 161,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,8 azalışla 77,3 dolardan işlem görüyor.