BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 96,18 puan artarak 9.045,97 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 43,33 puan ve yüzde 0,48 artışla 8.993,12 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 8.943,49, en yüksek 9.045,97 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 artışla 9.045,97 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,59, sanayi endeksi yüzde 0,98, teknoloji endeksi yüzde 2,31 ve hizmetler endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 111,83 puan ve yüzde 1,18 kazançla 9.600,06 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 29'u geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Gübretaş, ASELSAN ve Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 21 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 19.05 itibarıyla 2 bin 21 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 3,3 azalışla 1 milyon 986 bin liraya geriledi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,03'ten bileşik getirisi de yüzde 42,84'ten gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,5791 lira, satışta 30,7016 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,5143 lira, satışta 30,6366 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 19.05 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2630, dolar/yen paritesi de 149,40 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalışla 81,5 dolardan işlem görüyor.
İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı'nın da bulunduğu 25 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.
MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatında yeni bir ilişkiye adım attı. Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile ilişki yaşayan Ortaç, şimdi ise eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile birlikte.
Kafes-38 operasyonu kapsamında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in, Tekirdağ'da ise elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.
ABD'nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceklerini içeren kararname ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı. Kararnameye göre; bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek.
Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada Beyaz Show'un ekrana döneceğinin müjdesini vermişti. Aylardır merak beklenen programla ilgili konuşan Beyazıt Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var ama izleyiciye en iyisini vermek için bekliyoruz" dedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, en az 2 yıllık deneyime sahip B sınıfı ehliyete sahip olanlar, A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri de sürülebilecek.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin devam eden soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklandı.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Naples kentinde özel bir jet, otoyola inmeye çalışırken bir otomobile çarptı. Özel jet, çarpmanın etkisiyle alev topuna döndü.
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