BIST 100 Endeksi Rekor Seviyeye Ulaştı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.953,08 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında 8.953,08 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,71 puan ve yüzde 1,09 değer kazancıyla 8.939,72 oldu. Toplam işlem hacmi 56,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 1,1 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,8 ile gıda, en fazla kaybettiren yüzde 5,46 ile sigorta oldu.

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürdüğüne yönelik sinyallerin sıcaklığını korumaya devam ettiğini belirterek, bu durumun Fed yetkililerinin açıklamalarında temkinli olmasına neden olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan ilk "Enflasyon Raporu" toplantısında, parasal sıkılığın fiyatlama davranışlarına yansımasının öngördüklerinden daha güçlü olduğunu ifade etti.

2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu aktaran Karahan, 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olduğunu kaydetti.

Günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.960 ve 9.000 puanın direnç, 8.750 ve 8.620 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.