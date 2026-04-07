Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi Yeniden Düşüşte

07.04.2026 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günü 12.921,56 puandan kapatarak 190,75 puan geriledi. Altın ve döviz değerleri...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 190,75 puan azalarak 12.921,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,87 puan ve yüzde 0,03 azalışla 13.108,45 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.876,31 puanı, en yüksek 13.179,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 değer kaybederek 12.921,56 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 211,33 puan ve yüzde 1,41 azalışla 14.759,58 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 1,55, sanayi endeksi yüzde 1,62 ve mali endeks yüzde 2,06 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 14'ü prim yaptı, 83'ü geriledi 3 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman, ASELSAN ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 641 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 641 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 740 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,4943, satışta 44,6726 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,4774, satışta 44,6556 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1569, sterlin/dolar paritesi 1,3243 ve dolar/yen paritesi 159,996 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,4 artışla 108,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 20:21:57. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.