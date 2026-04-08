BIST 100 Endeksi Yeniden Yükseldi
BIST 100 Endeksi Yeniden Yükseldi

08.04.2026 18:52
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün sonunda yüzde 4,76 artış gösterdi ve 13.536,84 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,76 değer kazanarak 13.536,84 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 615,28 puan artarken, toplam işlem hacmi 263,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 8,54, holding endeksi yüzde 5,79 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 8,54 ile bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 1,21 kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkes sağlanmasının ardından pozitif seyir izlerken, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin olumsuz haber akışı fiyatlardaki yükselişleri sınırladı.

Ateşkese ilişkin, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin yaptığı duyuruda, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğünde, İran ile yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini belirtti.

Ancak İran'ın Fars Haber Ajansının, "İsrail'in Lübnan'a saldırması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişi durduruldu" açıklamasının ardından gelen petrol fiyatlarındaki yükseliş, pay piyasalarında risk iştahını azalttı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en yüksek 13.679,94 puanı görmesinin ardından küresel piyasalara paralel gelen kısmi satışlarla kazancının bir kısmını geri verdi.

Analistler, yarın ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin yurt dışında ise ABD'de Kişisel tüketim harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi ve büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.800 puanın direnç, 13.300 ve 13.200 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yeniden Yükseldi - Son Dakika

