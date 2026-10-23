Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum - Son Dakika
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Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum

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UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, Hollanda’yı takibini sürdürüyor. Beşiktaş’ın Crystal Palace beraberliği ve Trabzonspor’un Hearts galibiyetinin ardından Türkiye’nin puanı 52.275’e yükseldi. Dokuzuncu sıradaki Türkiye ile sekizinci Hollanda arasındaki fark 3.120 puan oldu.

Avrupa kupalarında haftanın maçları tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında Crystal Palace’ı konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Konferans Ligi’nin ikinci haftasında Hearts’ı ağırlayan Trabzonspor ise rakibini 2-0 mağlup etti. Temsilcilerimizin aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

HOLLANDA’NIN PEŞİNDEYİZ

Türkiye, 52.275 puanla dokuzuncu sıradaki yerini korudu. Bir basamak üstümüzde bulunan Hollanda’nın puanı ise 55.395 oldu. Böylece iki ülke arasındaki fark 3.120 puan olarak şekillendi.

Türkiye’nin hemen arkasındaki Yunanistan ise 46.612 puanla onuncu sırada yer aldı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki puan farkı 5.663 oldu.

ZİRVEDE İNGİLTERE VAR

İngiltere, 106.463 puanla sıralamanın zirvesindeki yerini korudu. İtalya 90.732 puanla ikinci, İspanya ise 85.868 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM

1. İngiltere: 106.463 puan

2. İtalya: 90.732 puan

3. İspanya: 85.868 puan

4. Almanya: 83.973 puan

5. Fransa: 71.010 puan

6. Portekiz: 67.350 puan

7. Belçika: 62.450 puan

8. Hollanda: 55.395 puan

9. Türkiye: 52.275 puan

10. Yunanistan: 46.612 puan

UEFA ülke puanı sıralamasıTrabzonsporBeşiktaşHollandaTürkiyeHeartsSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • uğur baş uğur baş:
    8.9 sıra aynı takım gönderiyor fark neki? 0 0 Yanıtla
    Fevzi Dereli Fevzi Dereli:
    Öneleme daha az oynuyor 8inci. 0 0
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