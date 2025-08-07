BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
BIST 100 Endeksi Yükseldi

07.08.2025 18:56
BIST 100 endeksi, %0,50 artışla 10.956,05 puandan kapandı; teknoloji endeksi ise değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 55,04 puan artarak 10.956,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 39,59 puan ve yüzde 0,36 artışla 10.940,60 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.935,15 puanı, en yüksek 11.044,41 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 değer kazanarak 10.956,05 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 54,61 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 12.138,22 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,58 değer kaybederken, mali endeks yüzde 1,16, hizmetler endeksi yüzde 0,53 ve sanayi endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 58'i prim yaptı, 40'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 387,1 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 3 bin 387,1 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 4 milyon 425 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,5523, satışta 40,7148 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,5648, satışta 40,7273 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1631, sterlin/dolar paritesi 1,3413 ve dolar/yen paritesi 147,452 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 66,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

