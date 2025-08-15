BIST 100 Endeksi Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kazanarak 10.834,19 puana yükseldi.

Dün 10.824,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 28,20 puan ve yüzde 0,26 azalışla 10.796,36 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,64 puan ve yüzde 0,09 değer kazancıyla 10.834,19 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.786,84, en yüksek 10.859,90 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 0,36, hizmetler endeksi 0,25 ve mali endeks yüzde 0,02 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken 39'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Çan2 Termik, Pegasus Hava Taşımacılığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 343 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,67, bileşik getirisi yüzde 40,03 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1690, sterlin/dolar paritesi 1,3560 ve dolar/yen paritesi 146,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,8950 liradan, avro 47,8380 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 3 bin 343 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 azalışla 66,1 dolardan işlem görüyor.