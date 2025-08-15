BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükseldi

15.08.2025 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 10.834,19 puana çıkarak %0,09 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kazanarak 10.834,19 puana yükseldi.

Dün 10.824,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 28,20 puan ve yüzde 0,26 azalışla 10.796,36 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,64 puan ve yüzde 0,09 değer kazancıyla 10.834,19 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.786,84, en yüksek 10.859,90 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 0,36, hizmetler endeksi 0,25 ve mali endeks yüzde 0,02 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken 39'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Çan2 Termik, Pegasus Hava Taşımacılığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 343 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,67, bileşik getirisi yüzde 40,03 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1690, sterlin/dolar paritesi 1,3560 ve dolar/yen paritesi 146,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,8950 liradan, avro 47,8380 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 3 bin 343 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 azalışla 66,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, istanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay “Alkışlayın“ dedi, kaymakam istifini bozmadı Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay "Alkışlayın" dedi, kaymakam istifini bozmadı
Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı
Arda Turan’ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham’a gidiyor Arda Turan'ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham'a gidiyor
BtcTurk’te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu BtcTurk'te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu
Emine Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
İlk görüntü geldi Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya’da İlk görüntü geldi! Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya'da
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu 23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu

13:26
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha
11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
09:42
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
18:22
Konya’da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı
Konya'da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı
18:20
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
18:16
Rıdvan Dilmen’den dev iddia: Avrupa’da yüzde 80 yarı final oynayacaklar
Rıdvan Dilmen'den dev iddia: Avrupa'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar
18:06
Karagümrük maçında oynayacak mı Okan Buruk’tan Victor Osimhen kararı
Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı
18:00
Şanlıurfa’da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
Şanlıurfa'da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
17:57
Dünyanın gözü Alaska’daki zirvede Trump, Putin’den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
17:24
Adli Tıp: Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
17:20
Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü
Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 13:35:16. #7.13#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.