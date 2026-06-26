BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükseldi

26.06.2026 18:37
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BIST 100 endeksi, günü %0,10 değer kazanarak 14.274,02 puandan tamamladı. İşlem hacmi 135 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kazanarak 14.274,02 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 135 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 1,12 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,84 ile metal ana sanayi, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,73 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da kalıcı barışın korunacağına yönelik iyimserlikler sürerken, teknoloji ve yapay zeka alanında artan maliyetlerin son kullanıcı talebini baskılayabileceğine ilişkin endişelerin risk algısını yükseltmesi fiyatlamaları baskılıyor.

Dünya genelinde enerji fiyatları kaynaklı öne çıkan enflasyon riskleri, yapay zeka ve teknoloji sektöründe artan çip talebinin maliyetleri yükseltmesiyle dijital alana yöneliyor.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi, İSO imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), enflasyonun, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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