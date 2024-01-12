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BIST 100 Endeksi 90,51 Puan Artarak 7.986,47 Puandan Kapandı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi 90,51 Puan Artarak 7.986,47 Puandan Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 90,51 puan artarak 7.986,47 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 7.774,88, en yüksek 8.081,69 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,15 artışla 7.986,47 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2058 dolar, altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2058 dolardan işlem görüyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 artışla 79,3 dolardan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi 90,51 Puan Artarak 7.986,47 Puandan Kapandı
12.01.2024 - 19:19,  Güncelleme: 19:21
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 90,51 puan artarak 7.986,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 41,79 puan ve yüzde 0,53 azalışla 7.854,17 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.774,88, en yüksek 8.081,69 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,15 artışla 7.986,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,31, hizmetler endeksi yüzde 1,19, teknoloji endeksi yüzde 0,09 ve sanayi endeksi yüzde 0,88 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 91,31 puan ve yüzde 1,06 kazançla 8.675,41 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'si prim yaptı, 27'si geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2058 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2058 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 3,7 azalışla 1 milyon 968 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,24'ten, bileşik getirisi de yüzde 40,71'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 29,9953 lira, satışta 30,1155 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 29,9371 lira, satışta 30,0571 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,2780, dolar/yen paritesi de 144,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 artışla 79,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 90,51 Puan Artarak 7.986,47 Puandan Kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi 90,51 Puan Artarak 7.986,47 Puandan Kapandı - Son Dakika
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