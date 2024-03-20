Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,24 puan artarak 8.955,12 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 2,60 puan ve yüzde 0,03 artışla 8.932,48 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 8.905,13, en yüksek 9.027,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 8.955,12 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58, sanayi endeksi yüzde 0,41 ve teknoloji endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,45 puan ve yüzde 0,18 kazançla 9.580,17 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 50'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Mia Teknoloji, Koç Holding ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 156 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 156 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,03 artışla 2 milyon 463 bin 500 lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,3068 lira, satışta 32,4362 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2565 lira, satışta 32,3857 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2710, dolar/yen paritesi de 151,60 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 azalışla 85,4 dolardan işlem görüyor.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun’da; “Fındığın dünyadaki üretiminin yüzde 70’i Türkiye'de yapılıyor ve bunun en kalitelisi Giresun'da üretiliyor. Ancak fındıkta sadece iki milyar dolarlık bir ihracat gelirimiz var. Yani 120-130 milyar dolarlık bir pazar var, pazarın yüzde 70’i bizde, basit bir hesapla 100 milyar dolarlık bir pazarın bizde olması lazım. Bizde iki milyar, geri kalan dünya devlerinde. Yani bu fındıktan biz hakkımızı alsak Ordu, Bartın, Zonguldak, Giresun, Trabzon bu fındıktan hakkını alsa sizin sırtınız yere gelmez, dünyanın en zengin üreticileri olursunuz. Hesap ortada, 100 milyarlık hacmin 50’de biri bize, 50’de 49’u dünya devi kartellere gidiyor. Alan bazlı desteklemeye, dönüme 170 lira veriyor. 10 yıldır aynı parayı veriyor. Mazot 2 lira 60 kuruş, 170 lira veriyorsun. Bugün mazot 44 lira, yine 170 lira veriyorsun. Fındık üreticisinin sesini Giresun’dan haykırıyorum: Artık yeter. Sesimizi duyun” dedi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Kuskan Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan 10 kilometrelik sulama suyu projesinin temeli atıldı. Gülnar Belediyesi tarafından düzenlenen törende, Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve boruların döşenip suyun en kısa zamanda akacağını belirtti. İlçe Müftüsü Yusuf Kaya'nın yaptığı dua sonrasında ise ilk kazma vurularak proje başlatıldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 8.955,12 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı. Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarına çevrilirken, risk iştahı sınırlı da olsa pozitif seyrediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kütahya ziyareti sırasında emeklilerin refah düzeyini artırmak için çalışmaların hızlandığını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bursa-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'mızı, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na bağlantılı olarak saatte 200 kilometrelik hızla inşallah bitirdiğimizde işletmeye açacağız. Önümüzdeki senenin sonu inşallah bunu gerçekleştirmiş olacağız." dedi.
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