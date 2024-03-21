BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 185,58 puan artarak 9.140,70 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 80,82 puan ve yüzde 0,9 artışla 9.035,94 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 9.020,21, en yüksek 9.192,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,07 artışla 9.140,70 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,33, sanayi endeksi yüzde 0,61 ve hizmetler endeksi yüzde 1,06 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 272,77 puan ve yüzde 2,85 kazançla 9.852,94 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 52'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 172 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 172 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1,1 artışla 2 milyon 490 bin liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,93'ten, bileşik getirisi de yüzde 47,54'ten gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2879 lira, satışta 32,4173 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,3068 lira, satışta 32,4362 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2670, dolar/yen paritesi de 151,60 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1 azalışla 84,9 dolardan işlem görüyor.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da iş dünyasıyla bir araya gelerek yaptığı konuşmada, 2026 yılında tek haneli enflasyona yeniden ulaşacaklarını söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik büyüme performansını ve enflasyonla mücadeledeki hedeflerini anlattı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı'nda katma değeri yüksek sanayinin oluşumunda Bursa'nın çok büyük bir rol oynayacağına yürekten inanıyorum.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adana Ticaret Odası'nı ziyaret ederek Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını düşürmesi gerektiğini belirtti. Bayraktar, enerjideki dışa bağımlılığın azalmasıyla birlikte Türkiye'nin daha katma değerli ürünler üretip daha kaliteli bir ihracat yapacağını ve daha güçlü bir ekonomiye sahip olacağını ifade etti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye yükseltmesine tepki göstererek, faiz artışının ekonomiyi kurtarmayacağını ve millete daha fazla zulüm anlamına geleceğini belirtti. Babacan ayrıca, faiz artışının seçim öncesi verilen sözleri tutmadığını ve hukukun olmadığı bir ortamda ekonominin düzeltilemeyeceğini vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 11 ayda dokuzuncu kez faiz artırımı yapıldığını, bugün yüzde 45’ten 50’ye çıktığını belirterek, "Ne diyordu Tayyip Erdoğan, 2014’te: ‘Biz geldiğimizde ülkeyi yüzde 43 faizle aldık. Nereden nereye getirdik?’ O beğenmediği, aşağıladığı, kötülediği koalisyon hükümetinde faiz 43’tü. Şimdi faiz 50’ye çıktı. Nereden nereye getirdin memleketi” dedi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından tertiplenen Nükleer Enerji Zirvesi'nde, 32 ülke iklim değişikliğiyle mücadele için nükleer enerjinin temiz ve güvenilir bir enerji kaynağı olarak teşvik edilmesine yönelik ortak bildiriyi kabul etti. Zirvede, nükleer enerjinin küresel sera gazı emisyonlarını azaltma, enerji güvenliği sağlama ve temiz enerji geçişini teşvik etme stratejisinin ana bileşeni olduğu vurgulandı. Ayrıca, nükleer enerji santrallerinin performansını ve güvenliğini artırma, yeni nükleer enerji santralleri inşa etme ve yeni teknoloji küçük modüler reaktörlerin kullanıma sunulması gibi adımlar desteklendi.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kırşehir'de seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. Uysal, şehit aileleriyle buluştu ve tarım üretimi hakkında bilgi aldı. Konuşmasında tarla ile sofra arasındaki fiyat farklarına dikkat çeken Uysal, Türk tarımının büyük risklerle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Ayrıca hayvancılık sektöründeki sorunlara da değindi.
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