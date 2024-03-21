BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 185,58 puan artarak 9.140,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 80,82 puan ve yüzde 0,9 artışla 9.035,94 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.020,21, en yüksek 9.192,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,07 artışla 9.140,70 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,33, sanayi endeksi yüzde 0,61 ve hizmetler endeksi yüzde 1,06 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 272,77 puan ve yüzde 2,85 kazançla 9.852,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 52'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 172 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 172 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1,1 artışla 2 milyon 490 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,93'ten, bileşik getirisi de yüzde 47,54'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2879 lira, satışta 32,4173 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,3068 lira, satışta 32,4362 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2670, dolar/yen paritesi de 151,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1 azalışla 84,9 dolardan işlem görüyor.