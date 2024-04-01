BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Türk Akademisyen: Çin'in Kalkınma Modeli Hızlı Modernizasyon ve Büyümeye Örnek Teşkil Ediyor

Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çin'in kalkınma modelinin hızlı modernleşme ve büyümeye örnek teşkil ettiğini belirtti. Çolakoğlu, Çin'in son 40 yılda önemli bir kalkınma ve dönüşüm süreci geçirdiğini vurgulayarak, Çin'in yüksek teknolojili endüstrileri ilerletme ve yenilikçi stratejiler uygulama kararlılığının ülkenin daha olgun bir kalkınma sürecine doğru ilerlediğini gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, Çin'in küresel tedarik zincirlerinin merkezinde yer aldığını ve dünya ekonomisini canlandırdığını belirten Çolakoğlu, Asya ülkelerinin ekonomik yükseliş yaşadığını ve küresel ekonomi, ticaret ve üretim faaliyetlerine daha aktif şekilde katıldığını söyledi.