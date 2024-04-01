BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15,14 puan artarak 9.157,54 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 92,08 puan ve yüzde 1,01 artışla 9.234,48 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 8.961,52, en yüksek 9.258,64 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 9.157,54 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,87, hizmetler endeksi yüzde 0,37 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,67, teknoloji endeksi yüzde 2,71 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 54,98 puan ve yüzde 0,56 kazançla 9.924,81 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34'ü prim yaptı, 66'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Koç Holding çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 237 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 237 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,7 azalışla 2 milyon 430 bin liraya geriledi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 41,02'den, bileşik getirisi de yüzde 45,23'ten gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,3341 lira, satışta 32,4637 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2628 lira, satışta 32,3921 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0740, sterlin/dolar paritesi 1,2550, dolar/yen paritesi de 151,70 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 artışla 87,6 dolardan işlem görüyor.
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, seçim sonuçlarını değerlendirerek, demokrasinin yeniden taçlandığı yerel seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. Palandöken, seçilen belediye başkanlarına ve diğer görevlilere başarılar diledi ve ekonomide atılacak adımlara odaklanılması gerektiğini vurguladı.
Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çin'in kalkınma modelinin hızlı modernleşme ve büyümeye örnek teşkil ettiğini belirtti. Çolakoğlu, Çin'in son 40 yılda önemli bir kalkınma ve dönüşüm süreci geçirdiğini vurgulayarak, Çin'in yüksek teknolojili endüstrileri ilerletme ve yenilikçi stratejiler uygulama kararlılığının ülkenin daha olgun bir kalkınma sürecine doğru ilerlediğini gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, Çin'in küresel tedarik zincirlerinin merkezinde yer aldığını ve dünya ekonomisini canlandırdığını belirten Çolakoğlu, Asya ülkelerinin ekonomik yükseliş yaşadığını ve küresel ekonomi, ticaret ve üretim faaliyetlerine daha aktif şekilde katıldığını söyledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazanarak 9.157,54 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2,08, holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 5,39 ile madencilik oldu. Dolar/TL ise yüzde 1,9 azalışla 31,7540'a gerileyerek 21 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.
Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Malkara'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerli ve milli ayçiçeği tohumları üreticilere dağıtıldı. Proje kapsamında üreticilere Trakya bölgesi şartlarına uygun olarak geliştirilmiş 3 farklı çeşit tohum dağıtıldı. İl Müdürü Oktay Öcal, dağıtım töreni öncesinde çiftçilerin taleplerini dinleyerek projeler hakkında bilgiler verdi.
İzmir'de iş dünyası, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan açıklamalarda bulundu. İş dünyası temsilcileri, seçim sonuçlarının ülke ve ekonomi için önemli olduğunu vurgulayarak, belediye başkanlarını kutladı ve ekonomiye odaklanmanın gerekliliğini belirtti.
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Han Gür, seçim sonuçlarını ve sonrasında vatandaşları nasıl bir ekonomik tablonun beklediğini Anka Haber Ajansı'na değerlendirdi. Gür, seçimin faturasının ekonomi yönetimine çıkacağını ve Mehmet Şimşek'in görevden ayrılmasını beklediğini belirtti. Ayrıca, iktidarın hatalarının baştan beri olduğunu ve ekonomi yönetiminin kötülüğünün iktidarı götüreceğini ifade etti.
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