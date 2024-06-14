BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 yükselişle 10.471,32 puandan tamamladı. Mali endeks değer kaybederken, hizmetler, sanayi ve teknoloji endeksleri değer kazandı. Altının ons fiyatı 2.327 dolar olarak belirlendi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 82,2 dolardan işlem gördü.

14.06.2024 18:55
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 79,44 puan artarak 10.471,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 137,03 puan ve yüzde 1,32 artarak 10.528,92 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.403,73 ve en yüksek 10.575,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 yükselişle 10.471,32 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,25 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 1,71, sanayi endeksi yüzde 1,27 ve teknoloji endeksi yüzde 0,54 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 93,43 puan ve yüzde 0,83 kazançla 11.412,51 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 33'ü geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 327 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 327 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,8 artarak 2 milyon 430 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,13'ten, bileşik getirisi de yüzde 42,95'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,4352 lira, satışta 32,5652 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2088 lira, satışta 32,3378 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0670, sterlin/dolar paritesi 1,2680, dolar/yen paritesi de 157,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 82,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika

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