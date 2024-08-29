BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 9.833,22 puandan tamamladı. Altın ons fiyatı ise 2.519 dolardan işlem görüyor.

29.08.2024 19:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 76,05 puan artarak 9.833,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,21 puan ve yüzde 0,05 artışla 9.762,37 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.705,48 puanı, en yüksek 9.888,40 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 9.833,22 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,45, mali endeks yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 0,08 ve teknoloji endeksi yüzde 1,76 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 71,01 puan ve yüzde 0,66 kazançla 10.842,86 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 25'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Anadolu Efes ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 519 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 519 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 artarak 2 milyon 801 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,50'den, bileşik getirisi de yüzde 42,21'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,8995 lira, satışta 34,0353 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,9388 lira, satışta 34,0748 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1080, sterlin/dolar paritesi 1,3160 ve dolar/yen paritesi 145,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2 artışla 78,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika

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