BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 165,17 puan artarak 13.458,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 17,35 puan ve yüzde 0,13 artışla 13.310,27 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.216,16 puanı, en yüksek 13.458,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 değer kazanarak 13.458,10 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 214,98 puan ve yüzde 1,43 artışla 15.248,42 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,59, hizmetler endeksi yüzde 0,91, mali endeks yüzde 1,42 ve teknoloji endeksi yüzde 2,92 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 37'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Türk Altın İşletmeleri ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 45 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 45 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 150 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,38, bileşik getirisi yüzde 42,06 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47.3121, satışta 47.5017 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47.2942, satışta 47.4838 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1500, sterlin/dolar paritesi 1,3458 ve dolar/yen paritesi 159,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1,8 artışla 88,5 dolardan işlem görüyor.