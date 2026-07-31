BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günü 165,17 puan artışla 13.458,10 puandan kapattı. Sanayi ve hizmetler endeksleri de yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 165,17 puan artarak 13.458,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 17,35 puan ve yüzde 0,13 artışla 13.310,27 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.216,16 puanı, en yüksek 13.458,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 değer kazanarak 13.458,10 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 214,98 puan ve yüzde 1,43 artışla 15.248,42 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,59, hizmetler endeksi yüzde 0,91, mali endeks yüzde 1,42 ve teknoloji endeksi yüzde 2,92 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 37'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Türk Altın İşletmeleri ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 45 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 45 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 150 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,38, bileşik getirisi yüzde 42,06 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47.3121, satışta 47.5017 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47.2942, satışta 47.4838 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1500, sterlin/dolar paritesi 1,3458 ve dolar/yen paritesi 159,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1,8 artışla 88,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nejdet Kuy: Ahbap Derneği’nden 1 Kuruş Almadım Nejdet Kuy: Ahbap Derneği'nden 1 Kuruş Almadım
Sultangazi’de motosikletli çocuğa silahlı saldırı Sultangazi'de motosikletli çocuğa silahlı saldırı
Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı
Tatil sitesinin başkanı, kasklı saldırgan tarafından vuruldu Tatil sitesinin başkanı, kasklı saldırgan tarafından vuruldu
Kebapçıya kurşun yağdırdılar: Yemek yiyen 4 kişi yaralandı Kebapçıya kurşun yağdırdılar: Yemek yiyen 4 kişi yaralandı
Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu

19:14
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya’ya ilk darbe Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
19:13
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
18:25
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
18:21
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
17:09
TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park’ta yapılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklamalar
TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 19:53:45. #7.13#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.