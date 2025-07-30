BIST 100 Endeksi Yükselişte: 10.618,97 Puan - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişte: 10.618,97 Puan

30.07.2025 19:08
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BIST 100 endeksi, günü 131,71 puan artışla 10.618,97 puandan kapatarak sağlam bir değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 131,71 puan artarak 10.618,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,66 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.492,91 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.481,53 puanı, en yüksek 10.648,94 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kazanarak, 10.618,97 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 147,72 puan ve yüzde 1,27 değer kazanarak, 11.774,26 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,26, mali endeks yüzde 1,03 ve hizmetler endeksi yüzde 0,69 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 71'i prim yaptı, 29'u geriledi. Çan2 Termik, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 290,1 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 290,1 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 milyon 355 bin 100 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,98, bileşik getirisi yüzde 40,40 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40.4711, satışta 40.6332 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.4647, satışta 40.6268 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1479, sterlin/dolar paritesi 1,3285 ve dolar/yen paritesi 148,994 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 artışla 72,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte: 10.618,97 Puan - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükselişte: 10.618,97 Puan - Son Dakika
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