BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişte

24.06.2025 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, yüzde 3,36 değer kazancıyla 9.448,90 puandan kapandı. Hisselerin çoğu prim yaptı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 307,59 puan artarak 9.448,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,04 ve 277,83 puan yükselişle 9.419,14 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.302,93 puanı, en yüksek 9.483,05 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,36 değer kazancıyla 9.448,90 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 351,26 puan ve yüzde 3,46 kazançla 10.515,94 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,85, hizmetler endeksi yüzde 5,19, sanayi endeksi yüzde 1,70 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,61 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 91'i prim yaptı, 8'i geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 316 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 316 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 4 milyon 256 bin 51 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,05, bileşik getirisi yüzde 42,52 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,5226, satışta 39,6809 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,6193, satışta 39,7780 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1620, sterlin/dolar paritesi 1,3620 ve dolar/yen paritesi 144,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,6 azalışla 67 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asırlık kulübü 3 milyon euroya devredecek Asırlık kulübü 3 milyon euroya devredecek
Damatsız düğün yapmıştı Ağaçlık alanda ölü bulundu Damatsız düğün yapmıştı! Ağaçlık alanda ölü bulundu
İsrail’den Tahran’a tahliye uyarısı İsrail'den Tahran'a tahliye uyarısı
Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı
Sakarya’da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü Sakarya'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü
Adana’da 4.5 büyüklüğünde deprem Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Yılın transfer bombası Süper Lig’i sallayan golcü İstanbul’a iniyor Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
Ateşkes başladı İran: İsrail başlattı, biz bitirdik Ateşkes başladı! İran: İsrail başlattı, biz bitirdik
Resmen açıklandı Yıldız futbolcu Fenerbahçe’ye geri döndü Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
ABD’den WhatsApp yasağı ABD'den WhatsApp yasağı
TSK’ya FETÖ operasyonu 158 asker gözaltına alındı TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

21:58
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
20:52
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
20:27
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim
19:50
Donald Trump: Çin, İran’dan petrol almaya devam edebilir
Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
09:48
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
09:40
Nereden nereye 71 yıllık kulübün adı değişiyor
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
09:19
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J’den yeni haber
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber
09:15
En düşük maaş için yeni rakamlar İki senaryo var
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
09:06
111 yıllık kulübe şok Armaya haciz
111 yıllık kulübe şok! Armaya haciz
08:59
Yeni bir kan grubu keşfedildi
Yeni bir kan grubu keşfedildi
08:59
Maydonoz Döner’e 2’nci dalga operasyon
Maydonoz Döner'e 2'nci dalga operasyon
08:40
Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı
Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 22:30:23. #7.13#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.