BIST 100 Endeksi Yükselişte

31.03.2026 13:33
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 artışla 12.702,78 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 76,44 puan ve yüzde 0,61 artışla 12.702,78 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 62,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi ise yüzde 1,06 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla değer kaybeden ise yüzde 0,28 ile taş toprak oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın iyimser açıklamaları ile ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentiler risk iştahını destekledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel genele yayılan alımlarla günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı şubatta bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 8,5'e yükseldi.

İhracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artışla 21 milyar 49 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 5,5 yükselişle 30 milyar 80 milyon dolara çıktı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) de şubatta aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 33,58 artış kaydetti.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısı ve konut fiyat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.900 puanın direnç, 12.600 ve 12.500 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu Fenerbahçe’den resmi açıklama Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe'den resmi açıklama
18 yıllık evlilik bitti Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı 18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı
Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı

13:41
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
13:06
Rusya, ABD’nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
Advertisement
