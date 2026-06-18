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BIST 100 Endeksi Yükselişte

BIST 100 Endeksi Yükselişte
18.06.2026 13:26
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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,47 artarak 14.632,60 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,47 değer kazanarak 14.632,60 puana çıktı.

Dün 14.421,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 33,16 puan ve yüzde 0,23 artışla 14.454,31 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 211,44 puan ve yüzde 1,47 yükselişle 14.632,60 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.454,31 puanı, en yüksek 14.654,31 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,08, hizmetler endeksi yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 0,33 ve teknoloji endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 83'ü yükselirken 16'sı geriledi, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Garanti BBVA oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 270 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,77, bileşik getirisi yüzde 42,34 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1480, sterlin/dolar paritesi 1,3240 ve dolar/yen paritesi 160,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,4460 liradan, avro 53,3070 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 4 bin 270 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,1 azalışla 77,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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