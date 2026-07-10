BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükselişte

10.07.2026 18:59
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BIST 100 endeksi, günü 14.321,19 puandan kapatarak 215,75 puan artış gösterdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 215,75 puan artarak 14.321,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,77 puan ve yüzde 0,03 artışla 14.109,21 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.092,77 puanı, en yüksek 14.379,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,53 değer kazanarak 14.321,19 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 258,72 puan ve yüzde 1,58 artışla 16.615,22 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,39, sanayi endeksi yüzde 2,15, hizmetler endeksi yüzde 1,66 ve teknoloji endeksi yüzde 2,29 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 79'u prim yaptı, 19'u geriledi, 2'si yatay seyretti. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Sasa Polyester ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 103 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 103 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 milyon 185 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,25, bileşik getirisi yüzde 40,72 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,7756, satışta 46,9630 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,7527, satışta 46,9400 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1430, sterlin/dolar paritesi 1,3420 ve dolar/yen paritesi 161,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 75,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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