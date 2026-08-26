BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükselişte

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BIST 100 endeksi, ilk yarıda %1,61 artışla 14.706,57 puana çıktı. Hisselerin çoğu değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,61 değer kazanarak 14.706,57 puana yükseldi.

Dün günü 14.473,42 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 49,13 puan ve yüzde 0,34 artışla 14.522,55 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 233,15 puan ve yüzde 1,61 artışla 14.706,57 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.515,48, en yüksek 14.730,20 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,50, hizmetler endeksi yüzde 1,06, sanayi endeksi yüzde 1,25 ve mali endeks yüzde 1,40 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükselirken 14'ü düştü, 5 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Tüpraş ile Astor Enerji oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 620 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,63, bileşik getirisi ise yüzde 39,99 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1670, sterlin/dolar paritesi 1,3630 ve dolar/yen paritesi 159,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,1220 liradan, avro 56,1770 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 azalışla 4 bin 620 dolardan, Londra'da ekim vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,6 azalışla 85 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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