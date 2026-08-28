BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükselişte

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.641,56 puandan kapatarak 66,04 puan arttı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 66,04 puan artarak 14.641,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 31,81 puan ve yüzde 0,22 azalışla 14.543,70 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.511,04 puanı, en yüksek 14.641,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kazanarak 14.641,56 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 28,26 puan ve yüzde 0,17 artışla 16.789,13 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,90, mali endeks yüzde 0,06 ve sanayi endeksi yüzde 1,09 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 34'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Tüpraş, ASELSAN ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 561 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 561 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasasında standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 7 milyon 92 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,0396, satışta 48,2321 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,0129, satışta 48,2053 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1608, sterlin/dolar paritesi 1,3559 ve dolar/yen paritesi 160,0 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,3 azalışla 88,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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